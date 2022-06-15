محافظ قنا يفتتح محطة صرف صحي المراشدة بتكلفة 337 مليون جنيه

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مشروع محطة وشبكات صرف صحي المراشدة التابعة لمركز الوقف، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية جميع القطاعات الخدمية في قرى الريف المصري.

ورافق محافظ المنيا، المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد علي، رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والنائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بقنا، وإبراهيم خلاوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

الطاقة الاستيعابية للمحطة تبلغ 10 آلاف متر مكعب

وقال محافظ قنا إن الطاقة الاستيعابية لمشروع صرف صحي المراشدة بلغت 10 آلاف م3/ يوم للمرحلة الأولى، وتصل إلى 18 ألف م3/ يوم للمرحلة الثانية لخدمة 47 ألف نسمة بقريتي المراشدة والقلمينا، بتكلفة إجمالية بلغت 337 مليون جنيه.

وأضاف «الداودي»، أن المشروع يتكون من محطتي رفع «محطة رفع رئيسية المراشدة - محطة رفع فرعية القلمينا» وشبكة انحدار قرية المراشدة أقطار مختلفة من 200 إلى 1000 مم، بإجمالي أطوال 17.13 كم، وشبكة انحدار قرية القلمينا أقطار مختلفة من 200 إلى 600 مم بإجمالي أطوال 16.8 كم، بالإضافة إلى خط طرد من محطة رفع المراشدة إلى محطة المعالجة قطر 710مم بطول 5.8 كم، وخط طرد من محطة رفع القلمينا حتى شبكة انحدار المراشدة قطر 450 مم بطول 4.9 كم، بالإضافة لخط السيب النهائي بطول 2.25 كم.

المحطة الأولى من نوعها في قنا

وأشار إلى أن محطة المعالجة الثلاثية للمشروع تقع على مساحة 10 أفدنة، وستعمل بطاقة 10 آلاف م3/يوم كمرحلة أولى، تصل إلى 18 ألف م3/يوم كمرحلة ثانية، لافتا أن المحطة هي الأولى من نوعها في محافظة قنا، حيث ستعمل بنظام المعالجة الثلاثية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوجه نحو إنشاء محطات معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحي للاستفادة منها لري الأراضي الزراعية.

وقال المهندس محمد علي، إن المشروع قام بتنفيذه شركة النصر للمباني والإنشاءات «إيجيكو» للأعمال المدنية، والهيئة العربية للتصنيع «مصنع المحركات» للأعمال الكهروميكانيكية، تحت إشراف الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي.