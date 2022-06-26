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هل يمكن حجز أراضي «التعمير والإسكان» في حالة الاستفادة من قبل؟

كتب:

منة عبده
06:02 م | الأحد 26 يونيو 2022
أراضي «الإسكان» بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية

أراضي «الإسكان» بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية

هل يمكن حجز أراضي «التعمير والإسكان» في حال الاستفادة من قبل؟.. يعد من أكثر الأسئلة الشائعة التي يتداولها المواطنون الراغبون في الحصول على قطعة أرض من الأراضي التي أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق العمرانية، ممثلة في بنك التعمير والإسكان، ضمن محور الإسكان المتوسط، داخل مدن «أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، قنا الجديدة، الفيوم الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة»، بإجمالي 1760 قطعة أرض.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، إمكانية حجز أراضي «التعمير والإسكان» في حال الاستفادة من قبل، وفقًا لكراسة الشروط الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق، وبنك الإسكان والتعمير. 

هل يمكن حجز أراضي «التعمير والإسكان» في حال الاستفادة من قبل؟

وفقًا لكراسة الشروط الخاصة بقطع الأراضي، الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق وبنك التعمير والإسكان، يشترط لحجز قطعة أرض، ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض للشخص، أو لأحد أفراد أسرته «الزوج – الزوجة ـ والأولاد القصر»، بأي من المدن الجديدة، سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير.

كما يشترط أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا، مصري الجنسية، وليس شخصا معنويا «شركة أو مؤسسة»، وألا يقل سن المتقدم عن 11 عامًا، في تاريخ بدء الحجز.

لا يمكن حجز أكثر من قطعة أرض واحدة 

لا يحق للأسرة «الزوج - الزوجة - الأولاد القصر»، التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة بالمدن المعلن عنها.

كما أن قطع الأراضي المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص، تغيير الاستخدام المخصص من أجله الأرض، وفي حالة مخالفة الشروط يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن، مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكمًا قضائيًا.

كما يشترط أن يقر المتقدم للحجز، بأنه قد اطلع على كل الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.