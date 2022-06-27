استشاري أمراض قلب: الإجهاد المنظم مفيد للقلب والأوعية الدموية

قال الدكتور هشام عمار، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومي، إنه يوجد أنواع من الإجهاد، ولكن أقصى أنواع الخطورة بالنسبة لأمراض القلب هي الإجهاد العصبي، بينما الإجهاد الجسدي يأتي بعد ذلك لكن ليس الجسد المنظم، لأنه مفيد للقلب، فالإجهاد غير المنظم مثل الإجهاد في عدم النوم والعمل المتراكم والضغوطات.

الإجهاد المنظم مفيد للقلب

وأضاف «عمار»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الإجهاد المنظم مثل الرياضة والمشي يفيد عضلة القلب وشرايين القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

أخطر أنواع الإجهاد العصبي

وأوضح أن الإجهاد العصبي، الذي بحثته الدراسات بجميع أنواعه، من الأشياء الخطيرة للغاية، فهناك الإجهاد العصبي الحاد، وهو التوتر العصبي الشديد النابع من العقل الباطن من الداخل، قد يؤدي للأزمات القلبية الحادة، وأزمات ضعف عضلة القلب

التوتر العصبي يؤدي لقلة النوم

وأكد أن التوتر العصبي قد يؤدي إلى قلة النوم، فالنوم الصحيح يؤدي إلى جسم صحيح وقلب صحيح، لكن عدم النوم يؤدي للإجهاد العصبي في منتهى الخطورة، ويتم تحويل مريض القلب الذي لا يستطيع التعامل مع مرضه أو نومه أو حياته إلى المعالج النفسي أو الطبيب النفسي لإرشاده على طرق معينة للسير في نمط حياة معينة.