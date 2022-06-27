محافظ أسيوط: اعتماد 114 مليون جنيه لتنفيذ 15 مشروعًا

التقى اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ أسيوط، أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، ضمن لقاءاته الدورية معهم؛ لبحث تضافر الجهود لحل مشاكل المواطنين في قطاعات الطرق والرصف وإنشاء المواقف والأسواق ودعم تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظة؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاد محافظ أسيوط بالدور الكبير والهام الذي يقوم به أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بصفتهم التشريعية والشريك الأساسي والمحوري مع السلطة التنفيذية في الدفع بخطة الدولة التنموية، وفقًا لرؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

اعتماد 208 ملايين جنيه للطرق

وأشار المحافظ، إلى الجهود المبذولة في قطاع الرصف بقرى ومراكز وأحياء المحافظة، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بإجمالي اعتماد مالي قدره 208 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2021/2022، التي تشمل أعمال رصف وإنشاءات طرق جديدة وإعادة رصف، فضلا عن مشروعات رد الشىء لأصله، لافتا إلى اعتماد 114 مليون جنيه لتنفيذ 15 مشروعا من إجمالي 64 مشروعا سيجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة لتنفيذ مشروعات الأسواق الحضارية والمواقف ونقاط الإطفاء بقرى ومراكز المحافظة.

كما استعرض بعض النواب، عددًا من الطلبات والمقترحات التي تهم المواطنين في قطاعات الطرق ورصف الشوارع بالمراكز والأحياء وإنشاء المواقف الحديثة والمطورة ببعض المراكز والتوسع في إنشاء الأسواق، إذ تم مناقشتها وإيجاد الحلول العاجلة لها بالتنسيق مع القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء.

تنفيذ مشروعات بـ114 مليون جنيه

واستعرض اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة – خلال اللقاء – بعض المشروعات التي يجرى تنفيذها بالخطة الاستثمارية للعام الجاري، التي تم تنفيذها بنسبة 100%، فضلا عن مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة وبخاصة في قطاعات الطرق والرصف بالتنسيق مع الهيئة القومية للطرق، كما استعرض المشروعات التي سيجرى تنفيذها بتكلفة 114 مليون جنيه وتشمل تطوير وإنشاء نقاط الإطفاء وبعض المواقف الحديثة والأسواق الحضارية، التي تعدت 15 مشروعا.