توريد 169 ألف طن قمح إلى 30 شونة وصومعة بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، توريد 168 ألفا و651 طنا من محصول القمح المحلي الموردة حتى الآن إلى 30 شونة وصومعة بجميع قرى ومراكز المحافظة، لافتاً إلى استمرار استلام الأقماح بكل الأماكن حتى يوم 30 أغسطس 2022، أو انتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز، وذلك بمتوسط إنتاجية الفدان تصل إلى 18 أردبا للفدان.

وأشار المحافظ إلى التعامل الفوري لإزالة أي شكاوى قد تحدث أثناء عملية التوريد، وتذليل العقبات أمام الموردين بكل الطرق المتاحة، وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح، والالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة، إضافة إلى متابعة لجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها، وتوفير الأجولة الجوت في حالة سليمة وتبخيرها قبل استخدامها لاستقبال الأقماح في الشون.

تذليل العقبات

وأضاف محافظ أسيوط، أنه تم اتخاذ خطوات جادة في هذا الشأن تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتذليل كل العقبات، والحرص على تنفيذ عمليات التوريد في سهولة ويسر، وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك والعمل على زيادة الكميات المقرر توريدها من القمح المحلي، فضلاً عن حصول المزارعين والموردين والتجار على حصتهم من النخالة الخشنة عن كل 12 أردبا يتم توريدها.

خدمة دورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات

وأضافت المهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن الشون والصوامع استقبلت حتى اليوم 168 ألفا و651 طنا و306 كيلو جراما من الأقماح المحلية.

وأوضح المهندس محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، تنفيذ خطة وُضعت بالتنسيق مع كل الجهات المعنية واستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر، دون أي عقبات منذ بدء موسم التوريد حتى اليوم.