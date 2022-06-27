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ضبط 1545 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:15 م | الإثنين 27 يونيو 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبط 1545 قضية تموينية متنوعة.

وتضمنت بيانات القضايا، ضبط قضية حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات 7 أطنان مكرونة، 451 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالي مضبوطات بلغت 47,668 طن دقيق أبيض، أرز أبيض، مكرونة، سكر، فول، زيت طعام، لحوم، أعلاف، 45336 قطعة مستلزمات طبية، اكسسوار محمول، 31 عبوة سجائر.

16 قضية دقيق مدعم

وكما جرى ضبط 608 قضايا في مجال مخالفات المخابز، عبارة عن 16 قضية دقيق مدعم، 166 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، قضيتين بيع بأزيد من السعر، 152 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، 122 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق، 40 قضية توقف عن الإنتاج، 110 قضايا متنوعة أخرى بمضبوطات بلغت 5٫200 طن دقيق بلدي مدعم، و9 قضايا استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 3,600 طن أسمدة مدعمة، 400 أسطوانة بوتاجاز.

ضبط 18 طن قمح قبل تهريبها

وفي إطار جهود الإدارة لضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي لموسم الحصاد الحالي، وضبط حالات التهريب، أسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا بمضبوطات بلغت 18 طن أقماح محلية.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 12 قضية، في مجال رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها في الأسواق، وذلك بمضبوطات بلغت 498 قطعة «41 صوتية، 106 ضوئية، و351 ملصقا»، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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بقلم محمد بركات