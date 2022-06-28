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«مياه أسيوط» تشارك في معرض ومؤتمر أنشطة مشروع IWSSTA

ودرة يستعرض الإنجازات والأنشطة المختلفة

كتب:

سويفي رشدي
09:17 ص | الثلاثاء 28 يونيو 2022
اللواء هشام درة رئيس شركة مياه اسيوط

اللواء هشام درة رئيس شركة مياه اسيوط

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط والوادي الجديد، في معرض ومؤتمر أنشطة مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه IWSSTA، والهادف إلى ميكنة وتطوير إدارة الأصول، ضمن خطط الشركة للارتقاء بكفاءة الأداء التشغيلي والحفاظ على الاستثمارات، في إطار رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي واستدامة الخدمات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

وشهد المعرض، المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس عاطف عزت، مدير برنامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ورؤساء الشركات المشاركة بالمعرض بـ«أسيوط، سوهاج، الأقصر، المنيا، وقنا».

إنجازات مشروع دعم الحلول

واستعرض اللواء أركان حرب المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه أسيوط، إنجازات مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه باعتبارها شريكة في إحداث خطة تنموية، وتعزيز أوجه الاستفادة من مختلف المشروعات التنموية من تأسيس محطات مياه، وتنفيذ مشروع تجميع مياه الصرف الصحي، ومد وتدعيم خدمات الصرف الصحي بمختلف قرى المحافظة، وإنشاء مركز التدريب الرئيسي بالشركة لرفع كفاءة العاملين بالشركة، وكيفية إعداد المواد التعليمية للتعليم عن بعد، وإنشاء المعمل المركزي بالشركة نحو سلامة وجودة المنتج.

كما استعرض دعم التحول الرقمي للقطاع المالي بالشركة بتطبيق برنامج sap، الذي حقق الترابط بين الإدارات والقطاعات المختلفة، وساعد على إحكام الرقابة على المعالجات المحاسبية، ومكن من القدرة على استخراج التقارير في وقتها، فضلا عن نجاح الشركة في ميكنة إدارة الأصول وتعزيز برامج تحسين معامل القدرة.

الجهود التنموية الهادفة

وأعرب عن تطلعه لمزيد من الجهود التنموية الهادفة إلى تحقيق كم المشروعات الهائل الجاري العمل عليه، والتي تضعنا جميعا أمام مسؤولية حقيقية أمام أنفسنا وأبنائنا ومستقبلنا، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال العمل الجاد الساعي للوصول إلى الأهداف المرجوة وتحقيق الرؤية المنشودة.

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بقلم سويفي رشدي