ضبط تاجر خضراوات استولى على مليوني جنيه من مواطنين بزعم توظيفها في الفاكهة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ مالك محل لتجارة الخضروات والفاكهة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، ممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها في مجال تجارة الخضروات والفاكهة، من خلال محل تجارة الخضروات والفاكهة الخاص به، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها.

وتابعت التحريات، أنّ المتهم استولى على مليوني جنيه من الضحايا وتوقف عن سداد أصول المبالغ والأرباح المتفق عليها التي وعد بتوزيعها، واستولى على كامل المبالغ لنفسه والهروب.

وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.