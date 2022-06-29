«الكهرباء»: قبل 30 يونيو كنا نعاني من عجز 20%.. والآن لدينا احتياطي 11%

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه لا أحد كان بمقدوره أن يتوقع أن يتم تخطي أزمة الكهرباء التي كانت تعاني منها البلاد قبل 30 يونيو خلال عامين فقط، لافتًا إلى أن الأمر كان يحتاج لعدة سنوات وأن الذي حدث بملف الكهرباء تخطى الإنجاز إلى الإعجاز.

دعم من القيادة السياسية لقطاع الكهرباء الحيوي

وأضاف حمزة في حوار مع الإعلامية آية جمال الدين في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن هناك دعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا القطاع الحيوي، لأهميته بكل مجالات الحياة منها التنموية والزراعية والاستثمارية، فضلًا عن الربط الكهربي مع دول الجوار.

إنجاز 9 أعوام بقطاع الكهرباء من عجز 20% إلى احتياطي 11%

وأوضح حمزة أن عام 2014 تخطى العجز بالكهرباء حوالي 6 آلاف ميجا وات، حيث كان يمثل أقصى إنتاج بهذا الوقت حوالي 24 ألف ميجا وات، أي بلغ الحجز حوالي 20% تقريبًا، لافتًا إلى تغير الوضع الآن حيث بلغ أقصى حمل وصلت له مصر على مر التاريخ، وكان بالصيف الماضي حوالي 34 ألف ميجا وات، منوهًا إلى أنه كان يوجد لدى مصر احتياطي أكثر من 11 ألف ميجا وات.

إنجاز 2015 الذي عبر بمصر من أزمة إلزام المواطنين بتخفيف الأحمال

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن ما تم إضافته خلال عام 2015 بقاع الكهرباء، يعتبر إنجاز ضخم، حيث تم، خلال 8 أشهر ونصف فقط، إضافة أكثر من 3600 ميجا وات.