حبس 3 متهمين وغرامة 100 ألف جنيه لاستعراضهم القوة بالغربية

قررت المحكمة الاقتصادية بطنطا في محافظة الغربية، معاقبة 3 أشخاص بالسجن سنتين وغرامة 100 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف عقوبة الحبس، وذلك بتهمة استعراض القوة أمام المواطنين وتعرضهم إلى حرمة حياتهم الخاصة، وإلقاء زجاجات المياه عليهم أثناء سيرهم بالشوارع.

جلسة النطق بالحكم

وعقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار مصطفى فراج، والمستشارين رؤساء بالمحكمة جمال حماد ، وأحمد الأدهم، محمد الفخراني، وممثل النيابة العامة عمر عبد الجليل، جلسة للنظر في القضية التي تحمل رقم 516 لسنة 2022 جنح اقتصادي طنطا، وبعد تداول القضية وسماع مرافعة النيابة العامة ومحامين الضحايا والمتهمين، قررت الحكم بالسجن سنتين وغرامة 100 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف عقوبة الحبس.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية مقطع بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يستقلون الدراجات البخارية وبحوزتهم أكياس ممتلئة بالمياه، ويلقونها على المارة أثناء سيرهم، الأمر الذي يكدر صفو الأمن العام ويخلق حالة من الفوضى.

وبالاستعانة بالوسائل والتقنيات الحديثة «كاميرات المراقبة»، تبينت الأجهزة الأمنية صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها كلا من «أحمد م. ا. ال»، «معاذ. م .ح .ه»، «رامي .ا .ح .ش»، وتم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد التنمر على المواطنين وتصويرهم لجني المشاهدات.