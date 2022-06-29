موعد صرف مرتبات يوليو 2022.. اعرف هتقبض يوم كام لمدة 3 أشهر مقبلة

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية شهر يوليو 2022، ما جعل الكثير من المواطنين والموظفين العاملين في الدولة يبحثون عن موعد صرف مرتبات يوليو 2022، ما جعل وزارة المالية تعلن في كتاب دوري لها عن موعد صرف مرتبات شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر المقبلين، وتوضح الأيام التي سيجري صرف المرتبات بها للوزارات.

وتهتم بوابة «الوطن» دائما بتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير موعد صرف مرتبات يوليو 2022، بالإضافة إلى موعد صرف مرتبات شهري أغسطس وسبتمبر، وفق ما أعلنته وزارة المالية في بيان لها، كالتالي:

موعد صرف مرتبات يوليو 2022

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات يوليو 2022، إذ أنه من المقرر أن يبدأ صرف مرتبات شهر يوليو لـ33 وزارة وهيئة يوم 24 يوليو المقبل، واستكمال صرف مرتبات الشهر نفسه لـ33 وزارة وهيئة أخرى يوم 26 يوليو، وصرف المرتبات للوزارات والهيئات الأخرى على مدار أيام من 27 إلى 31 يوليو المقبل.

موعد صرف مرتبات أغسطس 2022

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 أيضا، ليجري صرف المرتبات لـ33 وزارة وهيئة يوم 24 أغسطس المقبل، وتستكمل الوزارة صرف المرتبات للموظفين بـ33 وزارة وهيئة أخرى يوم 25 أغسطس، وصرف المرتبات للوزارات والهيئات الأخرى أيام 28 و29 و30 أغسطس 2022.

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2022

وبالنسبة لمرتبات شهر سبتمبر 2022، فأوضحت الوزارة أنه سيبدأ صرف المرتبات لـ33 وزارة وهيئة يوم 21 سبتمبر، وصرف المرتبات لـ33 وزارة وهيئة أخرى يوم 22 سبتمبر، وصرف المرتبات لباقي الوزارات والهيئات على مدار أيام 25 و26 و27 سبتمبر.