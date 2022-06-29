وزير الشباب يشهد نهائي المهرجان الرياضي للسفارات بالصالة المغطاة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، ختام المهرجان الرياضي الأول للسفارات، الذي نظمته الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والإدارة العامة للاتحادات النوعية، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة.

تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في منافسات المهرجان

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، في بيان، أن حفل ختام المهرجان انطلق بفقرة فنية قدمها الفنان إيهاب توفيق، أعقبها المباراة الختامية فى خماسيات كرة القدم، بين مصر والتشيك، وانتهت بفوز مصر بنتيجة 6- 2، وقام وزير الشباب والرياضة بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى فى منافسات المهرجان.

الاهتمام بقطاع التنمية الرياضية داخل المجتمع

أشاد الدكتور أشرف صبحى بالمستوى القوى الذى شهدته منافسات المهرجان الذى يتماشى مع سياسة الوزارة الرامية إلى نشر ثقافة الممارسة الرياضية، والاهتمام بقطاع التنمية الرياضية داخل المجتمع، مقدماً الشكر والتقدير إلى جميع البعثات الدبلوماسية التى شاركت فى فعاليات المهرجان.

أوضح الوزير، أنه سيتم تنظيم نسخ أخرى قادمة من المهرجان الرياضى للسفارات، بناءً على النجاح الكبير الذى حققته النسخة الأولى، مثنياً على حسن تنظيم والإشادة التى تلقتها الوزارة من قِبل ممثلى السفارات الأجنبية المشاركة بالمهرجان.

الحاضرون خلال حفل الختام

حضر ختام المهرجان مجموعة من ممثلى البعثات الدبلوماسية، ومن وزارة الشباب والرياضة كل من سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير، والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، واللواء عبد الرحمن شلش مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة، ومحمود عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للاتحادات النوعية، وحمدى الخفيف رئيس الاتحاد الرياضى العام للعاملين بالحكومة.

شارك فى المهرجان 18 سفارة إفريقية وعربية وأوروبية، وأقيمت المنافسات بالصالة المغطاة (صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر)، وذلك في كرة القدم وتنس الطاولة.