إضاءة طريق «العريش - القنطرة» وتركيب لوحات إرشادية للحد من الحوادث

قام قسم الصيانة في شركة الكهرباء بشمال سيناء، بالعمل على تركيب أعمدة كهربائية جديدة على المنحنيات والمناطق المظلمة بطريق «العريش - بئر العبد - القنطرة شرق»، حيث تم تركيب أعمدة كهربائية جديدة في بعض المناطق، والعمل على إصلاح الكشافات الأخرى بمناطق التلول والسادات والروضة ومزار والقرى الأخرى بمناطق غرب مدينة العريش.

إزالة الرمال من نهر الطريق وتوسعة المداخل

كما تم إزالة الرمال الزاحفة بنهر الطريق في الشوحط وبالوظة ورمانة غرب بئر العبد، وجرى العمل على رفع الأكوام الكبيرة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية على الطريق الدولي العام.

وأكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في تصريح سابق له، أن الشركة المسؤولة تقوم بالعمل على إصلاح الحفر والكسر بنهر الطريق، علاوة على فتح حارتين على طوال الطريق، عدا بعض المناطق بسبب الترتيبات الأمنية الموجودة.

وأضاف «شوشة»، أن عمليات إصلاحات الطرق حدت بشكل تام من حوادث الطرق المتكررة التي كانت تحدث بالطريق الدولي العام، مناشدا السائقين بعدم تجاوز السرعة القانونية، التي تجعل التحكم في القيادة غير ممكن، ويتسبب في حوادث الطرق.

تركيب لوحات إرشادية جديدة على الطريق

وكانت شرطة المرور، قد قامت بتركيب لوح إرشادية على طوال الطريق من القنطرة شرق حتى بئر العبد، ومناطق غرب العريش.