قياديان في محليات القليوبية يطلبان الإعفاء من منصبيهما: نرفض تجاوزات رئيس طوخ

تقدم رئيسا وحدتين قروتين في مركز طوخ بمحافظة القليوبية، بطلبات إلى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، لإعفائهما من منصبيهما كرئيسين للوحدة المحلية القروية بمنطقتي مشتهر والعمار الكبرى، وذلك ردا على ما وصفوه بـ «تجاوزرات رئيس مدينة ومركز طوخ أحمد الوزيري ضدهما»، حيث قالا إنه وجه لهما ولعدد آخر من القيادات المحلية خلال اجتماع رسمي بديوان عام المركز، وانتهى الاجتماع بطرد الحاضرين جميعا من المكتب.

وطلب رئيسا وحدتي العمار الكبرى ومشتهر في مذكرتين رسميتين نقلهما من العمل بالمركز، اعتراضا علي تجاوزات رئيس مركز طوخ.

مذكرة رئيس قرية العمار

وجاء في تفاصيل المذكرة الاولي التي تقدم بها أيمن حسانين رئيس الوحدة المحلية لقرية العمار إلى محافظ القليوبية إن رئيس مركز ومدينة طوخ دعا لاجتماع تحت بند «هام وعاجل» وخلال التواجد في مكتبه أخذ في سب كل المتواجدين بألفاظ نابية، وأقوال غريبة منها «لا يشرفني العمل في مركز طوخ» و«بصرف على الشحاتين في طوخ ومشتهر»، وأشياء من هذا القبيل وعندما استأذنه أحد رؤساء الوحدات المحلية في الحديث طرده أمام كافة القيادات المتواجدة ومنها نائب وسكرتير المجلس.

وطالب مقدم الشكوي نقله لديوان عام المحافظة وإعفائه من منصبه كرئيس للوحدة المحلية لقرية العمار، معللا ذلك بعدم القدرة علي العمل في ظل هذه الظروف والتصرفات غير الأخلاقية وفق ماجاء في المذكرة التي حصلت «الوطن» علي نسخة منها.

طرد رئيس قرية مشتهر

وتقدم رضا قنديل رئيس الوحدة القروية لقرية مشتهر في مذكرة اخري بنفس المضمون جاء فيها: «أطالب بإعفائي من منصبي ونقلي لديوان عام المحافظة بعد إهانة رئيس مركز ومدينة طوخ رؤساء القري والتلفظ بألفاظ غير لائقة وعند تدخلي لتهدئة الموقف قام بطردي وطرد كل المتواجدين».

محافظ القليوبية يبحث المذكرتين

ورفض رئيس مركز ومدينة طوخ الرد على «الوطن» بشأن ما جاء في المذكرتين.

وكشفت مصادر مطلعة في محافظة القليوبية أن المذكرتين تحت الفحص والعرض علي اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وسيتم فحص ماجاء بهما واتخاذ القرار المناسب في ضوء ما يُستجد من حقائق وتقصي الوقائع.