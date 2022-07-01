«اليوم في مصر مبيخلصش».. حملة سياحية ترويجية تستهدف السوق العربي

كشفت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، تفاصيل الحملة الترويجية بعنوان «اليوم في مصر مبيخلصش»، مشيرةً إلى أنها تستهدف الصيف والأعياد والإجازات أو العطلات الرسمية، حيث تتوجه إلى السوق العربي والسائحين العرب.

الحملة تقدم مصر للسائح العربي بصورة جيدة

وأضافت شلبي، في مداخلة هاتفية عبر نشرة الأخبار على قناة dmc: «نقدم لهم مصر بصورة جديدة، وفي الفترة الماضية، شهدنا مشروعات كثيرة، ولدينا مقاصد وانطباعات سياحية جديدة سنقدمها بشكل جديد، ولأول مرة نخرج السوق العربي من الإطار الذي اعتاد عليه، نستهدف الشباب من حيث الرياضات المختلفة مثل المائية وممشى أهل مصر والجو الرائع والسهرات».

وتابعت: «السائح يحب الإحساس بالأمان في مصر، بالإضافة إلى الانطلاق والجو المختلف الذي تعيشه البلد، والوزارة وهيئة التنشيط السياحي، تنظمان برامج مختلفة على حسب الأجواء والفئات التي نخاطبها، فنحن نخاطب السوق العربي بشكل والأسواق الغربية الأوروبية والأمريكية بشكل آخر، والمقاصد التي يستهدفها كل سوق».

المنشآت الفندقية: إلغاء خاصية تحميل ملف النزلاء في الفندق

وفي وقت سابق، أكد علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه في إطار متابعة تشغيل منظومة تأمين الأجانب ومنظومة ربط مفردات الحركة السياحية، فإنه جرى التنبية على المنشآت الفندقية التي لا تملك نظامًا لإدارة بيانات النزلاء، الإحاطة بإلغاء خاصية تحميل ملف النزلاء في الفندق باستعمال ملف «Exel».

وأوضح أنه جرى تطوير خاصية جديدة تتيح للفنادق التي فعّلت أجهزة التشفير«token»من تنزيل البيانات مباشرة على المنظومة.