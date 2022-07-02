نقابة الصحافة والإعلام تستعد للحوار الوطني بجلسات حوارية مع قواعدها

أعلن مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، استعدادات النقابة العامة خلال هذا الأسبوع لعقد جلسات تحضيرية تمهيدا لطرح رؤية النقابة في الحوار الوطني المقرر بدء فعالياته عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، تلبية للدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان الماضي.

مطالب كل قطاعات الصحافة والإعلام

وأضاف البدوي بأن الحوار الوطني سيشمل مطالب كل القطاعات المنضمة للنقابة العامة وهي العاملين: بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، موضحا أنه لن يتوقف الحوار بين أعضاء اللجان النقابية فقط، ولكن سيتم توجيه ممثلي العمال لفتح حوار مع رؤساء الهيئات والمؤسسات للوصول إلى حل لجميع المشكلات التي تواجههم ومطالبهم من الحوار المرتقب.

وشدد البدوي بأن الحوار الوطني من وجهة نظره سيكون قائم على أسس واضحة تكون قاعدتها المصلحة الوطنية وأضلاعها الارتقاء بالمهنة بالإضافة إلى تعظيم دور التنظيم النقابي على أرض الواقع.

الأيدولوجية الوطنية

وأعلن البدوي أن شعار النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام خلال هذا الحوار الوطني سيكون: «لا للايدلوجيات السياسية نعم للايدولوجية الوطنية»، مؤكدا على أن أهمية هذا الحوار تكمن في تزامنه مع بدء دورة نقابية يدة وعقب انتخابات عمالية شارك فيها أكثر من 4 ملايين عامل من كل القطاعات على مستوى الجمهورية.