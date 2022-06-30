رئيس «مياه أسيوط» يتفقد منطقة عمل صيانة خط طرد محطة رفع المراغي

تفقد المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، مناطق أعمال صيانة خط طرد محطة رفع صرف صحي المراغي لمتابعة أعمال الإصلاح.

توفير سيارات مياه شرب نقية للمواطنين

وقال رئيس «مياه أسيوط» إنه تم توفير سيارات مياه شرب نقية للمواطنين والمستشفيات والمخابز في المناطق المتأثرة لحين الانتهاء لسد الاحتياج طوال فترة الانقطاع، مطمئناً المواطنين أن الانتهاء من الإصلاح سيكون قريبا لفتح المياه ووصولها للجميع فور عودة محطة رفع صرف صحي المراغي للخدمة مرة أخرى.

قطع المياه أو وصولها ضعيفة عن منطقة غرب البلد

وكانت شركة المياه، قد نوهت أمس الأربعاء، بأنه سيتم قطع المياه أو وصولها ضعيفة عن منطقة غرب البلد «مصنع سيد» و«مساكن ترعة الملاح» و«نايلة خاتون»، ولمدة 10 ساعات بدءًا من الساعة الثامنة أمس الأربعاء، وحتى الساعة السادسة صباح اليوم الخميس، نظراً لتوقف محطة رفع صرف صحي المراغي عن العمل لبعض الإصلاحات اللازمة.

قنوات تواصل من الخط الساخن

وأعلنت الشركة عن جميع قنوات التواصل الخاصة بها، من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو من أي محمول على رقم 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891، لتلقي الشكاوى وتوفير سيارات مياه عند الحاجة إليها.