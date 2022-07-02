توريد 169 ألف طن قمح لشون وصوامع أسيوط.. وغرفة لتلقي شكاوى المزارعين

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن أعمال توريد القمح المحلي للشون والصوامع مستمرة بقرى ومراكز المحافظة، حيث تم توريد 169 ألفا و132 طنا حتى اليوم بـ30 شونة وصومعة ومركز تجميع على مستوى المحافظة.

حصر كميات القمح الموردة

وأكد محافظ أسيوط، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة، اليوم، تشكيل لجان لحصر كميات القمح التي تم توريدها حتى الآن، إضافة إلى حصر الكميات المنزرعة وفقا لكارت الفلاح، والبيانات الرسمية والحصر الميداني على الطبيعة، مع تحرير المحاضر للممتنعين عن التوريد حرصًا على توفير الأمن الغذائي لمصر.

توريد 79955 طنا لشون البنك الزراعي

وأوضحت المهندسة هدى إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، توريد 79955 طنا و364 كيلو جراما بشون البنك الزراعي المصري، و31349 طنا و624 كيلو جراما للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، إضافة إلى 47735 طنا للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر، التابعة لمركز أبنوب، و8058 طنا لشركة الوحدة لطحن الغلالـ، و2032 طن إنتاج التقاوي/ إرشاد (إكثار)، ليصل إجمالي ما تم توريده حتى اليوم إلى 169 ألفا و132 طنا.

وأشارت إلى تقديم كل سبل الدعم والتيسيرات لتسهيل عمليات توريد الأقماح، وتسليم المزارعين مستحقاتهم المالية أولا بأول، وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول، بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية.

تشكيل غرفة عمليات

وقرر محافظ أسيوط، في وقت سابق، تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، والتعامل مع أي بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح، وذلك على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088)، أو رقم (2135727/ 088)، أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، إضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.