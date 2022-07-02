بشرة خير لـ فاطمة كشري.. حي شبرا يعاين محلها الجديد «صور»

توجّه عدد من الموظفين بـ حي شبرا، إلى المكان الذي تتواجد فيه الفنانة فاطمة كشري، وتبيع فيه أطباق الكشري من على عربة زوجها التي ورثتها منه بعد رحيله، لمعاينة المحل الجديد الذي تقدمت من أجله بطلب لترخيصه، للانتقال للبيع من خلاله بعيدًا عن «وقفة الشارع»، خصوصًا أنه في نفس المكان الذي تعيش وتعمل فيه منذ أكثر من 30 عامًا.

فاطمة كشري: ذهبت إلى الحي وتقدمت بطلب جديد

وقالت الفنانة فاطمة كشري في تصريحات لـ«الوطن»، إن رئيس الحي محمد عبد الوهاب، طلب من الموظفين الاستماع إلى شكواها، خاصة بعد علمه بتقدمها لأكثر من مرة بطلب لترخيص المحل دون جدوى، وذلك قبل رئاسته للحي، مضيفة: «وعدني بحل هذه الأزمة، وطلب من الأساتذة المهندس كرم، وأشرف ومحمد نصر، أن يفعلوا اللازم وجلست في مكتب الحي معززة مكرمة، وتم استلام الطلب الجديد، وصورة البطاقة، ووقعت على الطلب».

واستطردت فاطمة كشري بقولها: «بالفعل أوفى بوعده معي، وجاء عدد من موظفي الحي لرؤية المحل الجديد الذي أرغب في ترخيصه، خاصة أنه بجوار الرصيف الذي تقف عليه عربة الكشري التي كان يمتلكها زوجي، وعاينوا المحل وأصدروا قرارات بـ تقليم أوراق الشجر المحيطة بالمحل وتركيب حديد وتوضيب المكان، وأتمنى استلامه بعد عيد الأضحى».

وأشارت إلى أن أمنيتها منذ عدة سنوات هي الحصول على تراخيص لـ المحل الجديد، بدلًا من العربة الموجودة في الشارع وتبيع من خلالها أطباق الكشري، الأمر الذي يجعلها تتعرض لمضايقات، وتأكيدها أنها تقدمت بطلبات كثيرة إلى حي شبرا منذ أكثر من 5 سنوات، ولم يتم البت فيها.

وأشارت بقولها: «المكان الذي أتواجد فيه بـ عربة الكشري، كان يجلس فيه زوجي لأكثر من 50 عامًا، وبدوره تقدم بطلب إلى رئاسة حي شبرا للحصول على ترخيص محل في نفس المنطقة، ولكن توفى عام 2014 قبل إنهاء الأمر، وفي عام 2016 تقدمت بطلب آخر للحصول على الترخيص، ولكن للأسف لم ينظر إليه أحد».

واستطردت بقولها: «جددت الطلب عام 2018 ولم يتم النظر إليه أيضًا من قبل رئيس الحي السابق، ولكن رئيس الحي الجديد محمد عبد الوهاب، أرسل 4 مهندسين وعاينوا المكان وفي انتظار الموافقة وإنهاء التراخيص».

فاطمة كشري: نفسي أفرح بالمحل مع عيد الأضحى

وعبرت عن سعادتها لاهتمام حي شبرا بهذا الأمر والتعامل معها سريعًا، ومعاينة عدد من مهندسي الحي والموظفين المكان، متابعة: «حصلت على رقم خاص بالطلب الذي تقدمت به، وأتمنى استلام الترخيص مع فرحة استقبال عيد الأضحى».