تشييع 4 جثامين لضحايا حادث الكويت بالعسيرات وجرجا.. بينهم 3 أبناء عمومة

شيع المئات من أهالي قرية بيت علام، التابعة لمركز جرجا بمحافظة سوهاج، جثامين 3 شباب لقوا مصرعهم في حادث سير بمدينة الجهراء بدولة الكويت الشقيقة.

كما شيع أهالى قرية أولاد بهيج، التابعة لمركز العسيرات بمحافظة سوهاج، جثمان شاب من القرية لقي مصرعه في الحادث نفسه.

استقبال الجثامين

وراح ضحية الحادث 5 شباب من صعيد مصر، أحدهم من محافظة الأقصر، وأربعة منهم من محافظة سوهاج، ثلاثة منهم أبناء عمومة من قرية بيت علام بمركز جرجا، والأخير من قرية أولاد بهيج بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج.

واستقبل الأهالي جثامين أبنائهم ضحايا حادث طريق الخرافى بمدينة الجهراء بدولة الكويت الشقيقة فجرا، على ميناء سوهاج الجوي، ورافق الخمسة جثامين 3 من أبناء عمومة الضحايا، من قرية بيت علام.

انقلاب شاحنة

ولقي 6 أشخاص مصرعهم في حادث انقلاب شاحنة تقل عاملين بدولة الكويت الشقيق على طريق الخرافي في اتجاه مدينة الجهراء، أحدهم كويتى الجنسية، وخمسة مصريين، بينما أصيب ثلاثة مصريين آخرين بالحادث أيضا.