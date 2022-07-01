3 منهم أبناء عمومة.. تفاصيل مصرع 5 مصريين في حادث بالكويت: أهلهم مش مصدقين

تركوا بلادهم لطلب لقمة العيش في دولة الكويت الشقيقة، التي تعد قبلة طالبي العمل من محافظتي سوهاج والأقصر، 5 شباب في مقتبل العمر، لم يكمل أكبرهم الثلاثين عاما، غادروا قريتهم، عقب حصولهم على شهادة الثانوية التجارية، لبناء مستقبلهم في البلد الخليجي، على أمل العودة يوما لينعموا على أهلهم بالخير، ويعوضوا سنوات الشقاء في الغربة، بحياة تحمل قدرا من الرفاهة، لكنهم لم يتخيلوا لحظة أنهم سيعودون إلى أسرهم داخل صناديق، ليدفنوا في أرض آبائهم وأجدادهم دون وداع للأحباب، الذين عدوا الليالي والساعات، من أجل احتضانهم.

انقلاب شاحنة بالكويت عليها 8 مصريين

صباح اليوم الجمعة، كعادتهم تجمعوا في إحدى النقاط المتفق عليها، 8 مصريين وتاسعهم كويتي، من أجل السعي على أرزاقهم، حيث كانت تنتظرهم شاحنة، وما إن ركبوها وسلكت بهم طريق الخرافي، متجهين إلى مدينة الجهراء بدولة الكويت الشقيقة، لكن حادث مروري مروع كان في انتظارهم.

اختل مقود الشاحنة، بيد سائقها لتنقلب على جانب الطريق، وتشتعل النيران بها، ويتم نقل المصابين والجثث إلى مستشفى الجهراء، حيث تبين 4 مصريين، منهم 3 من محافظة سوهاج، والرابع من الأقصر، وإصابة 4 آخرين، بالإضافة إلى وفاة المواطن الكويتي. وعقب إجراء الإسعافات الأولية للمصابين، توفى أحدهم -من محافظة سوهاج-، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا المصريين، إلى 5 أشخاص.

3 من المتوفين أبناء عمومة

تعرفت السلطات المعنية في الكويت، على هويات الجثامين الخمسة، من واقع أوراقهم الثبوتية، وهم: عيسى موريس، 30 عامًا، حاصل على دبلوم فني صناعي، من قرية أولاد بهيج التابعة لمركز العسيرات بمحافظة سوهاج، وتبين أن الثلاثة الأخرين، من قرية بيت علام بمركز جرجا في سوهاج، وجميعهم أبناء عمومة: ملاك صليب، 29 عامًا، حاصل على دبلوم فني صناعي، روماني سمير، 30 عامًا، حاصل على دبلوم فني صناعي، مينا جرجس، 28 عامًا، حاصل على دبلوم فني صناعي.

وتبين أن الجثة الخامسة لمواطن من محافظة الأقصر، بينما لم يتبين حتى الآن، محل إقامة 3 مصابين من محافظات الصعيد، خاصة أن حالتهم حرجة، وقد أخطرت السفارة المصرية، وتم إبلاغ ذويهم، لمتابعة نقل جثامين الضحايا.

تواصل الأهل مع ذويهم لنقل الجثامين

يقول «ج. م.» من أبناء عمومة الثلاث ضحايا المقيمين بقرية بيت علام لـ«الوطن»، إن الحزن سيطر على القرية بالكامل، وأن الأهالي انتابتهم حالة من الصدمة، ويرفضون تصديق ما حدث، ولديهم أمل أن يكون الخبر غير صحيح، أو أن يكون حدث خطأ ما في البيانات، مؤكدا أ أنهم يتواصلون مع ذويهم في دولة الكويت، للتأكد من الأسماء، وللاطمئنان على المصابين، وتحري بياناتهم لمعرفة إذا كان منهم أي من أفراد القرية من عدمه، بالإضافة إلى متابعة إجراءات نقل الجثامين لميناء سوهاج الجوي.