محافظ أسيوط يعتمد ندب ونقل وإعارة 16 من العاملين بمديرية الزراعة

اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم السبت، 16 قراراً بندب ونقل وإعارة لبعض العاملين بمديرية الزراعة، كما وافق على 10 طلبات إجازات متنوعة، من ضمنها قرارات خاصة ببعض الحالات الانسانية وذوي الهمم، مراعاةً للبعد الانساني لهم ولظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وجمع شمل الاسرة، وذلك تسهيلاً على العاملين والموظفين بكافة القطاعات ومديريات الخدمات، وحرصاً على حسن سير العمل بها، على أن يتم استكمال مراجعة واعتماد باقي الطلبات المقدمة في أسرع وقت، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

تلبية احتياجات المواطنين

وأكد محافظة أسيوط، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن إعلاء المصلحة العامة وتلبية احتياجات المواطنين من ضمن الأولويات في الوقت الحالي، وذلك حرصاً على سير العمل وانتظامه بكافة القطاعات، مشيراً إلى أنه واصل استكمال اعتماد قرارات تجديد واستمرار ندب ونقل بعض العاملين والإداريين بمديرية الزراعة، وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقرار وزير الزراعة رقم 172 لسنة 2022.

وأضاف أنه تم اليوم اعتماد عدد 14 قرار ندب وإعارة وتجديد ندب لبعض العاملين بمديرية الزراعة والإدارات التابعة لها، وفقاً للقانون، بالإضافة إلى اعتماد 2 طلب نقل خارج المحافظة، وذلك بعد موافقة لجنة شئون العاملين، وحرصاً على لم شمل الأسرة، كما تمت الموافقة على 10 طلبات إجازة متنوعة لبعض العاملين، تمثلت في إجازة بدون مرتب وتعاقد ورعاية طفل وجزء من الوقت ومرافقة زوج وغيرها، والتي تم عرضها عليه بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية والشئون القانونية بالمديرية، برئاسة وكيل الوزارة.

وشدد المحافظ على أن تكون الأولوية للحالات الإنسانية وذوي الهمم، وأصحاب الدواعي الأمنية والظروف الإنسانية، وسرعة فحص باقي الطلبات المقدمة من الموظفين بمديريات الخدمات، وكافة القطاعات، لسرعة اعتمادها، حرصاً على سير العمل بكافة القطاعات، وعدم الإضرار بمصالح الموظفين، وتسهيلاً لهم، ومراعاةً لظروفهم الاجتماعية والإنسانية.

اعتماد 2678 قرار ندب واستمرار ندب

وأوضح محافظ أسيوط أنه سبق واعتمد خلال الأيام الماضية عدد 2678 قرار ندب واستمرار ندب ونقل وإعارة للموظفين العاملين بمديريتي الصحة والتربية والتعليم بأسيوط، تنوعت ما بين الندب والنقل والإعارة إلى داخل المحافظة وخارجها، وفقاً للقانون واللوائح المنظمة لذلك.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة بكل مديرية، برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية مسئولي الموارد البشرية والشؤون القانونية، لسرعة فحص والبت في جميع طلبات الندب والنقل المقدمة من الموظفين بكل القطاعات، وسرعة الاستجابة لها، وذلك وفقاً للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك، وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والإدارة، لتسهيل عمل اللجان، وحرصاً على سير العمل.

عقد عدة لقاءات واجتماعات

وعقد محافظ أسيوط عدداً من اللقاءات والاجتماعات، في أوقات سابقة، مع وكلاء الوزارات ومديري الموارد البشرية بالمديريات، لتسهيل إجراءات نقل وندب العاملين من وإلى كافة القطاعات، وسرعة البت في الطلبات المقدمة، كما عقد اجتماعات، خلال الأيام الماضية، بحضور كافة وكلاء الوزارة، ومديري الموارد البشرية والشئون القانونية والتنظيم والإدارة ورؤساء المراكز والأحياء.

تناولت اللقاءات مناقشة تطوير منظومة العمل بإدارات الموارد البشرية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات، والجهات التابعة لها، وتحسين أداء العاملين بها، وتعظيم الاستفادة من العمالة المتاحة بكافة القطاعات، وفقًا لقانون نظام الادارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والكتب الدورية للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

يأتي ذلك حفاظاً على سير العمل وانتظامه، ومواكبة التحول الرقمي، وتأهيل جميع العاملين، وتحقيقاً لمبدأ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، واستغلال الطاقات البشرية المتاحة بالقطاعات المختلفة، ودراسة الاحتياجات الأساسية، وسد العجز بجميع القطاعات لتحسين منظومة العمل.