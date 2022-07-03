الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقالاته في الأراضي الفلسطينية

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقالاتها وانتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما تواصلت الدعوات للفلسطينيين، للرباط في المسجد الأقصى المبارك.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 5 فلسطينيين، من بلدة سلواد، شرق «رام الله»، بعد مداهمة منازلهم، كما سلّمت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، مواطنين من بيت لحم، بلاغا لمقابلة مخابراتها بعد تفتيش منازلهم.

بدوره، قال مدير مستشفى «ابن سينا» في جنين جاني أبو جوخة اليوم الأحد، إن المصاب كامل عبد الله علاونة «19عاما» من «جبع» جنوب حنين، الذي أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات مساء أمس السبت، بحالة خطيرة.

دعوات فلسطينية إلى الاعتكاف في «المسجد الأقصى المبارك»

وتواصلت الدعوات الفلسطينية إلى الرباط في «المسجد الأقصى المبارك» والاعتكاف في باحاته، والنفير في مواجهة اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد واعتداءات الاحتلال المتكررة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وكان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بمدينة القدس المحتلة، حذر في وقت سابق، من اقتحامات جديدة يعتزم المستوطنون تنفيذها، اليوم الأحد في«الأقصى» من جهة مصلى «باب الرحمة»، وأداء طقوس تلمودية.

من جانبه، دخل أسير فلسطيني، يدعى «صافي بسام حوشية»، من بلدة اليامون غرب جنين الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، عامه الـ20 في سجون الاحتلال، وأوضح «نادي الأسير»، إن حوشية معتقل منذ العام 2003، وحكمت عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسجن 35 عاما، بتهمة مقاومة الإحتلال، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وواصل المعتقل الفلسطيني، رائد ريان، البالغ من العمر «27 عاما»، من بلدة «بيت دقو» شمال غربي القدس المحتلة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الــ88 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري.

بدوره، أعلن «التجمع الوطني لأُسر شهداء فلسطين»، أن عدد الشهداء منذ مطلع هذا العام، حتى 30 يونيو الماضي بلغ 77 شهيداً، مشيرا إلى ارتفاع عدد الشهداء، خاصة من الأطفال «15 طفل»، يؤكد إرهاب وإجرام الاحتلال.

النائب العام: الموافقة على قيام الجانب الأمريكي بإجراء الفحص الجنائي على الرصاصة

وفي سياق متصل، قال النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، إن السلطة الفلسطينية لن تُسلم الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية الأمريكية، شيرين أبو عاقلة، لسلطات الاحتلال الإسرائيلي مطلقًا، مشيرا في تصريحات تليفزيونية، إلى موافقة دولة فلسطين على قيام الجانب الأمريكي بإجراء الفحص الجنائي على الرصاصة.

بدوره، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، تعليقا على ما تتداوله بعض وسائل الإعلام عن تشكيل تحالف للدفاع الجوي «ناتو»، تشارك فيه إسرائيل ودول عربية، إن لم يتم طرح أي شيء على «عمان» يتعلق بالمنظومة الدفاعية، مؤكدا في مقابلة صحفية، أن الموضوع لن يطرح في القمة التي تجمع قادة 9 دول عربية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في مدينة «جدة» السعودية.

من جانبها، قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال الاسرائيلية يائير لابيد، سيسكن في بيت عائلة فلسطينية هجرت العام 1948 من القدس المحتلة، « فيلا حنا سلامة» الواقعة بالقرب من مقر إقامة رئيس حكومة الاحتلال الرسمي في شارع بلفور، مؤقتا لأن المقر الرسمي لرئيس حكومة الاحتلال يخضع لعمليات تجديد.

لابيد: لن نرحل من هنا

وكان لابيد، قال في أول خطاب، إن «اتفاقات السلام»، نعمة كبيرة لـ«تل أبيب»، مضيفا في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن إسرائيل تمد يدها لكل شعوب الشرق الأوسط بما فيها الفلسطينيين و«هي تقول آن الأوان لاعترافكم إننا لن نرحل من هنا».