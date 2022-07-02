إغلاق 4 محطات بالخط الثالث للمترو لمدة 6 ساعات غدا

أعلنت شركة «آر.ايه.تي.بي» ديف للنقل كايرو، المسئولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق، عن تعطيل الخدمة مؤقتًا في 4 محطات، وهي «الهايكستب، عدلي منصور، عمر بن الخطاب، وقباء» لمدة 6 ساعات يوم الأحد الموافق 3 يوليو 2022 بداية من الساعة 5 صباحًا؛ نظرًا لأعمال الصيانة، وستكون محطة هشام بركات المحطة النهائية أثناء ذلك الإغلاق المؤقت، وسوف يُستأنف العمل بالمحطات المغلقة في الساعة 11 صباح نفس اليوم.

مترو الأنفاق يقدم خدمات مميزة للركاب

وذكرت الشركة، في بيان، أن الخط الثالث للمترو، في بيان عاجل، قبل قليل، بعمل على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، لافتة إلى أن تعطيل المحطات غدا في مترو الأنفاق، بسبب تنفيذ أعمال الصيانة بشكل دوري، وتعتذر الشركة عن حدوث أي إزعاج.

إجراءات مشددة ضد كورونا داخل المحطات

وأكد مصدر مسؤول في الخط الثالث للمترو، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشركة تواصل تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.