عاجل .. توقف حركة مترو الأنفاق بالخط الأول بسبب عطل مفاجئ

أعلنت الإذاعة الداخلية في مترو الأنفاق حدوث عطل مفاجئ بأحد القطارات بالخط الأول للمترو (المرج الجديدة - حلوان)، في محطة منشية الصدر، قبل قليل، مشيرة إلى أنَّه جار إصلاح العطل واستئناف حركة مسير القطارات، موضحة أنَّ جميع القطارات تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل.

توقف حركة قطارات الخط الأول للمترو

أكّد مصدر مسؤول في شركة مترو الأنفاق، أنَّ الخط الأول في مترو الأنفاق «المرج الجديدة - حلوان»، شهد توقف حركة مسير أحد القطارات بشكل مفاجئ، في محطة منشية الصدر، إذ تمّ إنزال الركاب لحين إصلاح العطل بشكل فوري، مشيراً إلى أنَّه سيتمّ توزيع فرق الصيانة والطوارئ على جميع المحطات، لمواجهة الأعطال الطارئة لمنع تأخر حركة مسير القطارات.

جار إصلاح العطل واستئناف حركة المترو

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنَّه جار العمل حاليًا على إصلاح العطل بشكل فوري، لمنع تأخر حركة مسير القطارات، لافتاً إلى أنه سيتم تكثيف أعمال الصيانة الدورية للقطارات قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحد من تكرار الأعطال، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.