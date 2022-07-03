كريك افيج»: مهندسون وطلبة تدربوا في الصين للعمل في مشروع القطار الكهربائي

قال الدكتور المهندس محمد الكافوري ممثل شركة كريج افيج الصينية، إن القطار الكهربائي هو أول وسيلة نقل جماعية تصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، حيث أنه بداية من اليوم يمكن الإنتقال من محطة عدلي منصور إلى مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية، لافتًا إلى أن العمل مازال مستمر في الإمتداد الجنوبي ليصل بعد جنوب طريق العين السخنة للتبادل مع القطار السريع، وأيضًا الإمتداد الشمالي بالوصول إلى قلب مدينة العاشر من رمضان.

تنفيذ المشروعات يتم مع كبرى شركات المقاولات

وأضاف الكافوري خلال فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة عدلي منصور المركزية ومحطة القطار الكهربائي، أن تنفيذ المشروعات يتم مع كبرى شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية في مصر، لافتًا إلى ضرورة نقل المعرفة والإهتمام بالمحتوى.

بعثات للدراسة بالصين

ولفت ممثل شركة كريج افيج الصينية إلى ضرورة الإهتمام بالعنصر البشري، حيث تم تخريج 3 دفعات مدربة للعمل بمشروع القطار الكهربائي، موضحًا أن هناك مجموعة من الطلاب يبلغ عددهم حوالي 90 طالبا تدربوا في الصين على 3 بعثات للتدريب.

وأوضح أن الدراسة استغرقت حوالي 3 سنوات للمهندسين والفنين، تم من خلالها دراسة كافة الأنظمة الخاصة بالقطار الكهربائي من الإشارات والإتصالات وأحدث معدات السكة الحديدية، موضحًا أن الدراسة شملت أيضًا الجانب العملي، حيث قاموا بأعمال الصيانة والتشغيل للأنظمة المشابهة، وعقب ذلك حضورهم تصنيع المعدات.

المتدربون نواة لإنشاء شركة صيانة للمشروع

وأشار الكافوري أن هؤلاء المهندسين والفنين المدربين في الصين هم من ساهموا في أعمال التركيب والإشراف على أعمال التنفيذ عقب عودتهم إلى مصر، لافتًا إلى أن هؤلاء المتدربين هم بمثابة نواة لشركة الصيانة التي ستقوم بتوفير الصيانة للقطار الكهربائي لمدة 12عامًا شاملة توفير قطع الغيار من خلال الشركة الصينية.