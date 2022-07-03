ترتفع عمليات البحث خلال الفترة الماضية عبر المحرك العالمي «جوجل»، عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الزراعي، بالاسم ورقم الجلوس 2022، خاصة بعد إعلان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية للعام الجاري، والكشف عن أوائل الطلاب، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها أونلاين خلال الساعات القليلة المقبلة.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن»، رابط وخطوات نتيجة الصف الثالث الثانوي الزراعي بالاسم ورقم الجلوس 2022، التي يتوقع أن يجر الإعلان عنها بوابة التعليم الفني خلال الساعات القليلة، وذلك في إطار سلسلة الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم في السطور التالية:

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي الزراعي بالاسم ورقم الجلوس 2022

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية الاستعلام عن النتيجة بعد ظهورها من خلال الدخول على بوابة التعليم الفني والضغط على نتيجة الترم الثاني أو الضغط بشكل مباشر من هنــا.

مع العلم أنه يتوقع ظهور النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة، بعد الانتهاء من الاحتفال بأوائل الدبلومات الفنية في جميع فئاته سواء الزراعي أو التجاري أو الصناعي، أو الزراعي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الزراعي بالاسم ورقم الجلوس 2022

ويمكن للطلاب الثانوي الزراعي الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على موقع بوابة التعليم الفني، واختيار الاستعلام عن نتيجة الترم الثاني، واختيار نوع التعليم الفني وفي تلك الحالة «زراعي» أو يمكن الضغط على الرابط من هنــا، مع العلم أن الرابط قد لا يعمل بسبب عدم ظهور النتيجة حتى لحظة كتابة هذه السطور.

يتم ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

وأخيرًا الضغط على أيقونة «عرض النتيجة»، لتظهر بعدها شهادة الطالب.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد كشفت في وقت سابق اليوم، إن النتيجة ستكون متاحة بعد قليل على موقعها الإلكتروني وستكون النتيجة شاملة جميع الدرجات التي حصل عليها الطالب على حسب تخصصه سواء تعليم زراعي أو صناعي أو تجاري أو فندقي أو مدارس تكنولوجيا تطبيقية.