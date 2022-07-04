محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء وحدتين صحيتين ونقطة إسعاف

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ الوحدة الصحية بقرية الغريب والوحدة الصحية ونقطة إسعاف قرية المطمر بمركز ساحل سليم، ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بقرى مركز ساحل سليم ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

جولة تفقدية للأعمال الإنشائية

وبدأ المحافظ، جولته بتفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية الغريب التابعة لمركز ساحل سليم وتابع أعمال إنشاء مبنى الوحدة، التي سيتم تجهيزها بالعيادات الشاملة وأحدث المواصفات لتستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل وتلبى احتياجات المواطنين، ويجري إنشاؤها بتكلفة 35 مليون جنيه، وتتكون من 3 طوابق «أرضي و2 علوي»، ومن المقرر أن يحتوي الدور الأرضي على عيادة طب الأسرة وتطعيمات وعيادة أسنان ومركز كبار السن وخدمات تثقيفية وعيادة إسعافات أولية، ومتابعة حمل والدور الأول علوي على غرفة أنظمة وعيادة طب أسرة ومشورة ومعمل، والدور الثاني العلوي من غرفة تعقيم ومغسلة ومخزن والإدارة؛ تسهيلًا على المواطنين للحصول على الخدمة الطبية بسهولة ويسر.

أعمال صب خرسانة

كما تفقد اللواء عصام سعد، الوحدة الصحية بقرية المطمر وتابع أعمال صب خرسانة سقف الدور الأول والتي يجري إنشاؤها بتكلفة 35 مليون جنيه، واستكمل جولته بقرى مركز ساحل سليم بتفقد نقطة إسعاف قرية المطمر، التي تم إنشاؤها بتكلفة 2 مليون و700 ألف جنيه.

تنفيذ 109 وحدات صحية ومركز صحي شامل

وأكد أنه يجري تنفيذ 109 وحدات صحية ومركز صحي شامل بتكلفة مليار و248 مليون جنيه على مستوى قرى ومراكز المحافظة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».