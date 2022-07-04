حساب النسبة المئوية للشهادة الثانوية المعادلة العربية والأجنبية

أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي على الالتزام بنفس قواعد تنسيق العام الماضي 2022، أبرزها التأكيد على الالتزام بنفس قواعد القول للحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة «العربية و الأجنبية» للالتحاق بالعام الدراسي 2022-2023 بذات قواعد تنسيق العام الماضي، والتي منها طرق حساب النسبة المئوية للشهادة الثانوية والتي تسمى بالنسبة المرنة لهؤلاء الطلاب للالتحاق بالكليات والبرامج الدراسية بالجامعات الحكومية والمعاهد بمختلف التخصصات على مستوى الجامعات المصرية بالمحافظات.

حساب النسبة المئوية للشهادة الثانوية

وأوضح الأعلى للجامعات أن حساب النسبة المئوية للشهادة الثانوية المعادلة العربية و الأجنبية، حيث يكون قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة وفقاً للضوابط التالية:

- تحدد الأماكن المخصصة للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة على أساس النسبة المرنة وهي: «نسبة عدد الطلاب المتقدمين للقبول من حملة كل شهادة معادلة إلى إجمالي عدد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية من شهادات الثانوية العامة المصرية في نفس العام».

ويتم حساب النسبة المئوية للشهادة الثانوية المرنة كالآتي:

- يتم حساب نسبة عدد المتقدمين من الشعبة العلمية لكل شهادة ثانوية عامة عربية على حدة إلى أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطللاب نظاميين من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية الشعب العلمية.

تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

وأكد الأعلى للجامعات الحكومية أن إجمالي مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات الثانوية العامة المعادلة العربية لايقل عن 5% و في حال كان إجمالي مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات المعادلة العربية أقل من 5% يتم رفع النسبة المرنة لتصل لـ 5%.

- يتم تحديد عدد الأماكن المتاحة لكل شهادة من أنواع الشهادات الثانوية العامة العربية المعادلة على حدة في كل كلية.