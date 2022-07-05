حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 5-7-2022 عاطفيا ومهنيا

أكثر الأمور التي يرفضها مواليد برج العذراء هي الاعتماد على المقربين منه، لذلك بمجرد وصوله إلى حد النضج فأنه يبحث عن الاستقلال بذاته والبحث عن عمل للاكتفاء ماديًا، كما أنه هادئ يميل إلى النضج مع الغرباء، ويكون منفتحا ومرحا مع المقربين منه.

وفي التقرير التالي، يعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر للقراء على صفحات الموقع الإلكتروني على مدار اليوم، لمواليد برج العذراء المهتمين بمتابعة أخبار الفلك والخرائط النجمية والفلكية، نعرض لكم حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، مواليد برج العذراء، حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، يكون هناك تناغم القمر مع أورانوس وبلوتو يمنحك اليوم حضورا أخاذا، وتنجح في أن تجعل من يسمعك يتحمس لآرائك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي فأن أصحاب هذا البرج اليوم، يكون القمر في برجك يدفعك للتعبير عن رغباتك بهدوء وتؤثر فيمن تحب بما لديك من جاذبية.

مشاهير برج العذراء

ينتمي العديد من المشاهير إلى هذا البرج، أبرزهم مطرب الرومانسية الفنان الكبير كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كافوري، والفنانة ريهام حجاج، بالإضافة إلى الفنانة الشابة منة فضالي، ومصطفى فهمي، وخالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.