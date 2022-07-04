مصرع طفل وإصابة عامل في حادثين بالجيزة

سقط طفل من سيارة بمنطقة العياط في الجيزة، ما أسفر عن وفاته، وجرى نقل جثته إلى المستشفى، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

وفاة طفل عقب سقوطه من سيارة

ورد بلاغ لمركز شرطة العياط بوفاة طفل، عقب سقوطه من سيارة، وأشارت تحريات ضباط مباحث مركز العياط، إلى أن الطفل سقط من السيارة، ما أدى لوفاته.

في حادثة أخرى

كما شهد شارع الهرم، إصابة عامل نتيجة سقوطه من دراجة نارية يقودها، أمام مبنى محافظة الجيزة.

إصابة عامل أثناء قيادته لدراجة نارية

حيث ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بإصابة عامل ونقله إلى المستشفى.

واستمع رجال المباحث لأقوال المصاب، وتبين أنه سقط أثناء قيادته الدراجة النارية، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وأخطرت النيابة للتحقيق.