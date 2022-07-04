الخميس.. زحام متوقع في آخر يوم عمل قبل أطول إجازة للبنوك في 2022

كشف مصدر مطلع بأحد البنوك الوطنية عن تكثيف الاستعدادات بفروع البنك، سواء في إتمام طلبات العملاء، أو تشديد الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، بداية من الغد حتى الخميس المقبل.

وأوضح المصدر لـ«الوطن» أن تكثيف الاستعدادات يوم الخميس المقبل، نظرا لأنه يوافق آخر أيام العمل بجميع البنوك قبل الحصول على أطول إجازة خلال عام 2022، بعد أن أعلنت الحكومة المصرية، القرار الخاص بإجازة عيد الأضحى المقبل.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، أطول إجازة خلال العام الحالي 2022، بمناسبة حلول عيد الأضحى إذ نص قرار مجلس الوزراء، على أن تبدأ الإجازة من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، حتى يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية.

وأشار قرار مجلس الوزراء، إلى أن الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتعد إجازة عيد الأضحى المقبلة هي أطول إجازة رسمية في العام الحالي بالتساوي مع إجازة عيد الفطر الماضي التي وصلت أيضا إلى نحو 9 أيام وفقاً لقرار مجلس الوزراء المصري أنذاك بعدما قرر حينها أن تبدأ فترة الإجازة من السبت 30 أبريل 2022، وتستمر حتى الخميس 5 من مايو عام 2022 وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد العمال.