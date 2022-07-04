تعيينات شركة المياه.. الأوراق المطلوبة من المتقدمين للاختبار بوظيفة مهندس

طالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، المتقدمين في الإعلان رقم 1 لسنة 2022 لوظيفه مهندس «أول - ثان» تخصص «ميكانيكا قوي - كهرباء قوي - مدني - اتصالات - سيارات»، والذين لديهم خبرة في نفس مجال التخصص إحضار طابعة تأمينية أو شهادة مؤقتة بمدة الخبرة العملية الكلية في حال العمل بالخارج

إحضار طابعة تأمينية بمدة الخبرة أو شهادة موثقة في حالة العمل بالخارج في نفس المجال

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا أنها طالبت المتقدمين في الإعلان رقم 1 لسنة 2022 لوظيفة مهندس أول بإحضار طابعة تأمينية بمدة الخبرة أو شهادة موثقة في حالة العمل بالخارج في نفس المجال وهي 14 عاما مدة كلية، لافتا إلى أنه على المتقدم لوظيفة مهندس ثان إحضار طابعة تأمينية بمدة الخبرة أو شهادة موثقة في حالة العمل بالخارج في نفس المجال وهي 8 أعوام مدة كلية

التقدم بالأوراق المطلوبة إلى قطاع الموارد البشرية والتدريب

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا إلى أنه على المتقدمين في الإعلان رقم 1 لسنة 2022 لوظيفة مهندس أول وثان التقدم بالأوراق المطلوبة إلى قطاع الموارد البشرية والتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والكائنة في شارع عدنان المالكي أمام مخبوزات العدوي «المنيا» في موعد أقصاه 5 أيام بدأت من أمس الأحد وحتى الخميس الموافق السابع من شهر يوليو الجاري 2022.

إحضار المستندات المطلوبة في الموعد المحدد

وأكدت الشركة على المتقدمين في الإعلان رقم 1 لسنة 2022 لوظيفة مهندس أول وثان أنه من لم يتقدم بإحضار المستندات المطلوبة في الموعد المحدد الخميس الموافق السابع من شهر يوليو الجاري 2022 يعتبر إقرارا منه بعد تأهله إلى الاختبار التحريري لوظيفة مهندس أول أو ثان، وبذلك سيتقدم للاختبار التحريري الخاص بوظيفة مهندس ثالث وذلك في حال مطابقته لشروط الإعلان.