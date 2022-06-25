تعيينات شركة المياه.. موعد تسليم أصل المستندات للمقبولين بوظائف 2022

حدد قطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موعد استيفاء أصل مستندات التوظيف لمن اجتازوا من المتقدمين الاختبارات التحريرية والحاسب الآلي والمقابلة الشخصية لوظيفة محصل وقارئ بالعمولة وفقا للمسابقة رقم 1 لسنة 2022.

موعد وأماكن تسليم أصل المستندات للمتقدمين لشغل وظائف 2022

وقالت قطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عبر منشورها، إنه سيتم تسليم أصل مستندات التوظيف لمن اجتازوا من المتقدمين الاختبارات التحريرية والحاسب الآلى والمقابلة الشخصية لـ وظيفة محصل وقارئ بمحطة صرف صحي الكاشف بطريق سوهاج أخميم، وذلك يومي السبت والأحد الموافق 2 و3 من يوليو المقبل 2022، لمراكز «طما وطهطا والمراغة وجهينة وخميم»، ويومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 من يوليو 2022 لمراكز «جرجا والبلينا ودار السلام»، ويومي الأربعاء والخميس 6 و7 من يوليو 2022 لمراكز «سوهاج وأخميم وساقلتة».

المستندات المطلوب للمقبولين لوظيفة المسابقة رقم 1 لسنة 2022

وحددت قطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أصل مستندات التوظيف لمن اجتازوا من المتقدمين الاختبارات التحريرية والحاسب الآلي والمقابلة الشخصية لوظيفة محصل وقارئ بالعمولة وفقا للمسابقة رقم 1 لسنة 2022 والتي تتمثل في:

- أصل المؤهل الدراسي.

- أصل شهادة التجنيد.

- أصل شهادة الميلاد.

- أصل صحيفة الحالة الجنائية.

- أصل كعب العمل.

- أصل الرقم التاميني.

- نموذج 111 فحص طبي.

- إقرار ذمة مالية.

- عدد 6 صور شخصية.

- استمارة 103 ع.ح ودمغة بقيمة 3 جنيهات.

- عدد 5 صورة بطاقة.

- عدد 3 لملف حرف U

- شهادة اثبات عدم تعاطى المخدرات وفقا لاحكام القانون رقم 73 لعام 2021 ولائحته التنفيذية بمعرفة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

- عدد 2 صورة من شهادة ميلاد الاطفال إن وجد.

- عدد 2 صورة شهادة الزواج.

- أصل شهادة التأهيل لذوى الاحتياجات الخاصة.

أعداد المقبولين لمن اجتازو اختبارات وظائف 2022

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إلى أنه تم قبول 286 متقدمًا بعد اجتيازهم الاختبارات التحريرية والحاسب الآلى والمقابلة الشخصية، منهم 61 بمركز سوهاج و47 بمركز أخميم و 28 بمركز المنشاة و6 بمركز ساقلتة و12 بمركز المراغة و6 بمركز جهينة و 19 بمركز طهطا و7 بمركز طما و25 بمركز دار السلام و39 بمركز البلينا و36 بمركز جرجا.