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محمود مسلم

تعيينات شركة المياه.. موعد تسليم أصل مستندات التوظيف للمقبولين

كتب:

سلامة عامر
04:35 م | الجمعة 01 يوليو 2022
المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

تبدأ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اليوم، استلام مستندات 286 متقدما من المقبولين بعد اجتيازهم الاختبارات التحريرية والحاسب الآلي والمقابلة الشخصية بمسابقة المتقدمين لوظيفة محصل وقارئ بالعمولة بمحطة صرف صحي الكاشف بطريق سوهاج- أخميم.

مواعيد استلام المستندات للمقبولين للوظائف بالمراكز

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه سيتم غدا السبت ويوم وبعد غد الأحد، استلام المستندات من مراكز طما وطهطا والمراغة وجهينة وأخميم ويومي الاثنين الموافق 4 من شهر يوليو الجاري والثلاثاء الموافق 5 من نفس الشهر استلام المستندات لمراكز جرجا والبلينا ودار السلام، ويومي الأربعاء الموافق 6 من شهر يوليو الجاري والخميس الموافق 7 من شهر يوليو الجاري استلام المستندات من مراكز «سوهاج وأخميم وساقلتة».

مستندات التوظيف المطلوب تقديمها من المقبولين بمسابقة محصل وقارئ بالعمولة

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، المتقدمين المقبولين بمسابقة وظيفة محصل وقارئ بالعمولة استيفاء أصل مستندات التوظيف والتى تتمثل في «أصل المؤهل الدراسي وأصل شهادة التجنيد وأصل شهادة الميلاد وأصل صحيفة الحالة الجنائية وأصل كعب العمل وأصل الرقم التأميني ونموذج 111 فحص طبي وإقرار ذمة مالية و6 صور شخصية واستمارة 103 ع.ح ودمغة بقيمة 3 جنيهات و5 صور بطاقة و3 لملف حرف U وشهادة إثبات عدم تعاطي المخدرات وفقا لأحكام القانون رقم 73 لعام 2021 ولائحته التنفيذية بمعرفة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، هذا بالإضافة إلى صورتين من شهادة ميلاد الأطفال، إن وجد، وصورتي شهادة الزواج وأصل شهادة التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة».

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.