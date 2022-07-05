حددت هيئة المساحة المصرية موعد صلاة العيد الكبير 2022 في السويس فى تمام الساعة 5:21 صباحا وذلك وفقا لحساب تعامد الشمس على خطوط الطول ودوائر العرض التى تقع عليها محافظة السويس ، ويؤدى أهالى محافظة السويس صلاة عيد الأضحى المبارك داخل الساحات التى خصصتها محافظة السويس والتى تخطت 60 ساحة سيتم تجهيزها داخل محافظة السويس حيث أوصت وزارة الأوقاف المصرية بسرعة تجهيز ساحات المساجد لأداء شعيرة صلاة العيد بمختلف محافظات مصر وذلك بعد غياب ، عنها للمرور بجائحة كورونا ، مما كان سببا بسعادة عارمة لجموع المسلمين بجمهورية مصر العربية .

موعد صلاة العيد الكبير 2022 في السويس بداية طقوس الأضحية

ومن المنتظر عقب إعلان موعد صلاة العيد الكبير 2022 في السويس أن يحدد أهالى محافظة السويس مواعيد اللقاءات العائلية لتبادل الزيارات خلال عيد الأضحى المبارك فضلا عن تحديد موعد أداء شعيرة الأضحية والتى تبدأ طقوسها عقب صلاة عيد الأضحى المبارك .

وزارة الأوقاف تدعو لسرعة تجهيز الساحات

وكانت قد قامت وزارة الأوقاف المصرية بالتنسيق مع الجهات المعنية بإدارة الأزمات ومكافحة الأوبئة بفتح ساحات المساجد لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 ، وذلك لخلق متسح للمواطنين لأداء شعائرهم الدينية وفقا لوصف وزارة الأوقاف فى بيان سابق لها فى هذا الصدد ، والذى أشارت فيه الأوقاف إلى أنها الجهة المسئولة عن فتح ساحات المساجد وقد أعلنت الوزارة أيضا عن فتح مصليات السيدات والسماح بمشاركة الأطفال بشعائر صلاة عيد الاضحى المبارك