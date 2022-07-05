مصرع شخصين بحادث تصادم على الطريق الزراعى الشرقي بسوهاج

لقى شخصين مصرعهما في حادث تصادم بالطريق الزراعى الشرقي بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج وتم نقله ما للمستشفى المركزي.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية يفيد تلقى إخطارا من مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج يفيد وجود حادث تصادم ومتوفيان بالطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إلى موقع الحادث وبالفحص والانتقال تبين أنه أثناء سير السيارة نقل قيادة المدعو «خليفة ا خ» سن 30 عاما سائق ويقيم دائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالمواجهة بالسيارة نقل " قيادة المدعو " كرم ك ط م" سن 28 عاما سائق ويقيم دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج وقد نتج عن الحادث وفاة كل من قائد السيارة الأولي و "كامل ع ح ت " سن 15 عاما طالب ويقيم دائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج من مستقلي السيارة الأولي.

نقل الجثث لمشرحة مستشفي اخميم المركزي

وقد تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفي أخميم المركزي وقد أفاد قائد السيارة الثانية وكل من " خلف الله ا خ ا" سن 29 عاما عامل و شقيق المتوفي الأول و " عادل ح ت س" سن 49 عاما عامل والد المتوفي الثاني ويقيمان دائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج بمضمون ما تقدم ونفي الأخيران الشبهة الجنائية وتم تحرير محضر بالواقعة كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.