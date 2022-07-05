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محافظ قنا يستقبل 45 مواطنا لبحث شكواهم.. فرص عمل وتقنين أراض

كتب:

رجب آدم
01:57 م | الثلاثاء 05 يوليو 2022
محافظ قنا

محافظ قنا

واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، صباح اليوم الثلاثاء، استقبال المواطنين بمكاتبهم، للإستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي. 

واستقبل محافظ قنا ونائبه والسكرتير العام المساعد، 45 مواطنا، واستمعوا لشكوى كل مواطن على حده، ووعدوهم ببحث الشكاوى، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن.

علاج على نفقة الدولة

وقال محافظ قنا، إن المواطنين تقدموا بشكاوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش «تكافل وكرامة»، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم ، وطلبات علاج على نفقة الدولة، و الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، و تم إحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع .

وأضاف «الداودي»، أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيدا من الشفافية، ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.

الكشف على 334 حالة مرضية بقرية الزوايدة 

وفي إطار مشروع القوافل الشاملة التي تنفذها جامعة جنوب الوادي في مساهمتها بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة"»، نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة قافلة متعددة التخصصات إلى قرية الزوايدة بمركز نقادة، حيث قام الأطباء المشاركين بالقافلة بمناظرة 334 حالة من أبناء القرية في مختلف التخصصات الطبية، صرح بذلك الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة.

 

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بقلم رجب آدم