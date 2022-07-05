«سهام جبريل»: جلسات أسرية للتوعية وتمكين المرأة اقتصاديًا في سيناء

قالت الدكتورة سهام جبريل، عضو المجلس القومي للمرأة، إنّ هناك اهتمام كبير من المجلس بالمحافظات الحدودية، وخصوصًا محافظتي شمال وجنوب سيناء، لافتة إلى أن الاهتمام يتضمن الأسرة وتنميتها، إضافة إلى البناء المجتمعي والثقافي.

اهتمام القيادة السياسية ببرامج التنمية للمرأة في المحافظات الحدودية

وأضافت «جبريل»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح»، على شاشة «dmc»، أنّ هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية ببرامج التنمية للمرأة المصرية بتلك المحافظات باعتبارها محافظات تنموية، تحتاج لبناء الوعي والفكر.

الخدمات المقدمة للمرأة بالمحافظات الحدودية

وأوضحت عضو المجلس القومي للمرأة أنّ المبادرة الرئاسية للحفاظ على الأسرة تقدم العديد من الخدمات، بينها البرامج التوعوية والمحاضرات والزيارات المنزلية من خلال برامج ينظمها المجلس القومي للمرأة معدة لهن خصيصًا، إضافة إلى الجلسات الأسرية برفقة أطباء ورجال دين ورائدات ريفيات لتوجيه الأسرة على الصعيدين الاجتماعي والثقافي، فضلًا عن حماية المرأة وتمكينها في المجالات كافة.

اهتمام المجلس القومي بالمرأة المعيلة وتحقيق التمكين الاقتصادي لها

ولفتت إلى اهتمام المجلس بالمرأة المعيلة وتمكينها اقتصاديًا، موضحة أن المحافظات الحدودية غنية بالموارد، ولكنها تحتاج لمزيد من الوعي بشأن استغلال الموارد بصورة صحيحة، متابعة أن المبادرة ساهمت في وجود حوار مجتمعي مع الأسر حول العديد من القضايا التي تشغلها.