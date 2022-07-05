أسرة المتهم بقتل «نيرة»: «قرار الديب أثلج صدورنا.. محام كبير ومخضرم»

كشفت أسرة «محمد عادل»، الطالب بجامعة المنصورة، المتهم بقتل زميلته الطالبة «نيرة أشرف»، في الشارع أمام الجامعة، والذي قررت محكمة جنايات المنصورة إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية، عن أول رد فعل لهم بعد إعلان المحامي فريد الديب تولي الدفاع عن ابنهم، وذلك قبل ساعات من جلسة النطق بالحكم، المقرر عقدها غداً الأربعاء.

لم نتواصل مع المحامي فريد الديب

وقال أفراد من أسرة المتهم «محمد عادل»، في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، إنهم فوجئوا بتصريحات المحامي فريد الديب بتوليه القضية والدفاع عن «محمد»، مؤكدين أنهم عرفوا بذلك من صفحات «فيسبوك»، ولم يتواصل معهم حتى الآن أحد من مكتب المحامي فريد الديب.

وعبرت أسرة المتهم محمد عادل عن ترحيبها بتصريحات المحامي فريد الديب، وإعلان تبنيه الدفاع عن ابنهم، مؤكدين أن هذا الإعلان أثلج صدورهم، حيث أنه «محام كبير ومخضرم»، وأنهم سعداء بتعاطف البعض مع ابنهم.

تصريحات لحضور جلسة النطق بالحكم

وأكدت الأسرة أنها حصلت على تصريحات لحضور جلسة النطق بالحكم على ابنهم غداً الأربعاء، وأنهم يدعمون «محمد» نفسياً ومعنوياً، مشيرين إلى أنه تمت زيارته أمس الأول الأحد، في محبسه بسجن «جمصة»، وأن الأسرة فضلت عدم الخروج في وسائل الإعلام والادلاء بأي تصريحات، وأن لديهم أمل كبير في تخفيف الحكم، باعتبار أن الواقعة ليست أحداثها من طرف واحد، على حد قولهم.