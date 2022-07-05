شاب ينهي حياته بطلق ناري في ظروف غامضة بسوهاج.. تزوج قبل 3 شهور

أقدم شاب في بداية العشرينيات من عمره، من قرية «قاو»، التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج، على إنهاء حياته رمياً بالرصاص، حيث أطلق النار على رقبته من سلاح كان بحوزته قاصداً إزهاق حياته، وذلك في ظروف غامضة، حيث أفاد عدد من أهالي القرية بأنه متزوج منذ ثلاثة أشهر فقط، وقد أسرع عدد من أفراد أسرته بنقله إلى مستشفى طما المركزي، لمحاولة إسعافه، إلى أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى العميد وائل منصور، مأمور مركز شرطة طما، بمحافظة سوهاج، من أهالي قرية «قاو»، التابعة للمركز، بمصرع شاب عقب إطلاق الرصاص على رقبته، داخل منزله بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، إلى محل البلاغ بمنزل الشاب، وبالفحص تبين وجود المدعو «حسام أ.»، 23 سنة، يقيم بقرية «قاو»، جثة هامدة مسجاة في صالة المنزل، ويظهر عليها آثار طلق ناري بمنطقة الرقبة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طما المركزي، حيث جرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

الشاب متزوج من 3 أشهر

وأفادت التحريات المبدئية بأن الشاب متزوج منذ 3 أشهر، وأن حياته مستقرة تماماً، مما أصاب أهل القرية بصدمة من جراء الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.