«أمنية» سابت البترول وراحت للمواشي: بأكلها بطاطا وجزر عشان تدي لحم مسكر

أمنية مهندسة بترول، تركت وظيفتها بإحدى الشركات العالمية الكبرى في مجال البترول، لتتولى مسئولية مزرعة ماشية باعتبارها الابنة الكبرى لوالدها الذي أصيب في حادث مأساوي جعله غير قادر على الحركة.

تركت وظيفتها بإحدى الشركات العالمية

تقول أمنية سمير حمودة مهندسة بترول دفعة 2017، أنها اضطرت لترك وظيفتها وتحمل مسئولية أسرة باعتبارها اكبر اشقائها حيث يمتلك والدها مزرعة مواشي هى مصدر دخل أسرتها الوحيد.

وأوضحت أمنية، أن والدها أصيب في حادث سيارة انفصلت ساقيه عن جسده تماما وكان بحاجه إلى إجراء عمليات دقيقة ومكلفة ما جعلها تبيع معظم رؤوس الماشية بمزرعة والدها بثمن بخس حيث لم تكن على دراية بأسعار الماشية في ذلك الوقت.

وأضافت تركت وظيفتي منذ 3 سنوات وبدأت اهتم بمشروع والدي والبداية كانت ب10 رؤوس في أول دورة إنتاجية وفي الدورة الثانية وصلت عدد الرؤوس إلى 30 رأس ماشية والدورة الحالية وهي الثالثة 50 رأس، هذا بخلاف الخراف.

جميع الماشية مستوردة

وأوضحت أمنية ان جميع رؤوس الماشية مستوردة من إسبانيا وجورجيا وأوكرانيا وكولومبيا، مضيفة نضيف البطاطا والجزر والبطاطس إلى العلف ليزيد من قيمته الغذائية ويعطى طعم مميز ومسكر للحوم.

وتابعت قائلة، الحمد لله بعد 3سنوات الإنتاج أصبح بالحجز وهناك تعاقدات مع مطاعم شهيرة بدمياط والدقهلية، بعد أن قضيت اول دورة إنتاجية اذهب الى الجزارين والمطاعم أعرض عليهم الماشية وكانوا يحجمون عن الشراء منى بالرغم من انى كنت اخفض فى سعر الكيلو 3 جنيهات عن السوق والدفع بعد شرائها.

أمنية: حلمي أن تصل مزرعتي إلى 100 ألف رأس

وقالت أمنية حلمي إن تكبر المزرعة واصل إلى 100 ألف رأس ماشية وهو حلم صعب ولكنه ليس مستحيل ويتطلب مزيد من التحدي والإصرار.

وتابعت أمنية المزرعة ملك لأسرتنا أنا وأخواتي نحن من نعمل فيها بأيدينا ونطعم الماشية بأيدينا.

مضيفة لجأت إلى استخدام البطاطا والجزر كأعلاف بديلة للماشية، بعد الارتفاعات المتتالية في العلف الحيواني وذلك لتقليل تكلفة الأعلاف.