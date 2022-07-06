خبيرة تغذية تكشف عن التوقيت المناسب لشرب المياه مع تناول الوجبات

قالت الدكتورة صفا فتحي استشاري التغذية العلاجية وماجستير التغذية الإكلينيكية، إن من الضروري شرب المياه بكثرة، للحصول على جسم صحي وأكثر رشاقة، لافتة إلى أن شرب المياه الغازية والعصائر والمشروبات المختلفة، لا يغني عن شرب المياه بصورتها الطبيعية.

ضرورة شرب المياه في صورتها الطبيعية

أضافت «فتحي» في حوار مع الإعلامية سارة النجار في برنامج «حياتك صح» على راديو «نجوم أف أم»، أن المياه تكتسب صفة المادة المضافة إليها، موضحة أن شرب المياه في صورة عصير على سبيل المثال، ستؤثر على نسبة السكر والاملاح والمياه بالجسم، وبالتالي فإن استقبال الجسم لها سيكون مغايرا لاستقباله للمياه في صورتها الطبيعية، لافتة إلى الأضرار الجسيمة التي تسببها المياه الغازية بالجسم.

شرب المياه بعد الوجبات لا يسبب «الكرش»

أوضحت استشاري التغذية العلاجية، أنه يمكن شرب كوبين من الماء قبل أو بعد كل وجبة، لضمان شرب المياه بصورة كافية خلال اليوم، لافتة إلى عدم صحة الاعتقاد بأن شرب المياه بعد الوجبات يتسبب في ظهور«الكرش».

الحالة المزاجية لها دور في زيادة الوزن

ولفتت فتحي إلى أن الكثير يعتقدون بأن السمنة ترجع إلى الجينات فقط، موضحة أن الحالة المزاجية لها دور رئيسي في وزن الإنسان، فمن الممكن أن يتسبب الحزن والضيق في حدوث بعض الانتفاخ بالجسم، وهو ما قد يظهر على أنه زيادة بالوزن.