منذ إعلان الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، شهد محرك البحث «جوجل»، عمليات بحث مكثفة عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في محايل، حيث توافق وقفة عرفات يوم الجمعة المقبل بتاريخ 8 يوليو الحالي، لذلك جرى البحث بطريقة مكثفة عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في محايل التابعة لمنطقة عسير بالمملكة.

وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في محايل بالسعودية

وقبل التطرق إلى وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في محايل، فإنّ الشعب السعودي كغيره من الشعوب الإسلامية، له طقوس محددة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، طوال أيامه الأربعة، إذ يتجه الرجال بعد الصلاة إلى المسالخ لذبح الأضحية من الماشية، ثم تبدأ عملية توزيعها على الأهل والأصدقاء والمحتاجين المتعففين، ومع أذان العصر تعد النساء الموائد الشهية لتناول طعام الغداء، وسط تجمع عائلي تشتهر به البيوت في المناسبات خاصة الأعياد.

وعن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في محايل، أعلنت الجهات المختصة بالسعودية أنّ صلاة عيد الأضحى ستكون في تمام الساعة 6:4 صباحا، بتوقيت مكة المكرمة.

سنن لغير الحجاج

ويُسن للمسلمين من غير الموجودين مع قوافل الحجاج في مكة المكرمة ما يلي:

- التكبير.

- الترطيب والغسيل.

- الزينة والتزيين.

- ذبح الأضاحي.

- تأجيل الأكل إلى ما بعد الصلاة.

تجهيز أماكن صلاة عيد الأضحى

وتبدأ صلاة عيد الأضحى لعام 2022م بعد شروق الشمس بوقت يتراوح بين 15 و20 دقيقة، ويتم إقامة عيد الأضحى وسط توفير جميع الإمكانات، بعد تطهير جميع الأماكن المخصصة لصلاة عيد الأضحى وتأدية جميع الشعائر من صلاة وتكبير وتهليل بكل راحة وطمأنينة.