أول تعليق من ابنة نجيب محفوظ على الأغلفة الجديدة لأعمال أديب نوبل

أثارت أغلفة الطبعات الورقية الجديدة لأعمال الروائي الكبير نجيب محفوظ، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن طرحت «ديوان للنشر» الأغلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليعبر البعض عن إعجابهم بالأغلفة، فيما انتقد آخرين هذه الأغلفة، ووصفوها بالمباشرة.

ابنة نجيب م

حفوظ: الأغلفة الجديدة تعجبني

عبرت أم كلثوم نجيب محفوظ، عن سعادتها بتفعيل التعاقد مع مكتبة ديوان لنشر أعمال نجيب محفوظ ورقيا بموجب التعاقد، مشيرة إلى أنه سيبدأ طرح الأعمال بطبعتها الجديدة، ابتداء من غدا الجمعة في مكتبة ديوان.

وأضافت ابنة نجيب محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أن من الصعب بمكان إرضاء جميع الأذواق في أي شيء، وعن نفسي أعجبتني الأغلفة جدا، لأنها مختلفة ومتميزة، ومختلفة وغير تقليدية، وأعجبني جدا الأغلفة التي رأيتها، ومن أكثر الأغلفة التي أعجبتني غلاف «اللص والكلاب»، لأني أحسست أن الغلاف يعبر عن فكرة الرواية، منوهة بأن الدار أطلعتني على الأغلفة، وسألوني عن رأيي، منوهة بأن الأعمال أيضا تحتوى على رسومات داخلية متميزة.

وأوضحت «ديوان» في بيان سابق، أولى مبادرات «مشروع نجيب محفوظ»، استهدفت تقديم تصور إبداعي جديد ومميز لكتب نجيب محفوظ، لهذا قامت الدار مع المخرج الإبداعي يوسف صبري، بتصميم جديد داخلي وخارجي لمجموعة الكتب.

مصمم أغلفة روايات نجيب محفوظ

يشار إلى مصمم غلاف «اللص والكلاب»، محمد مصطفى، فنان تشكيلي مصري من مواليد القاهرة 1985، شارك في العديد من المعارض الدولية والإصدارات العالمية، ونال عن مشاركاته عددًا من الجوائز الهامة.

وكانت «ديوان للنشر»، حصلت على حقوق نشر أعمال نجيب محفوظ، ومدة التعاقد 15 عاما، إذ وقَّعت عقدا مع أم كلثوم نجيب محفوظ، في ديسمبر 2021، للحصول على نشر جميع أعمال أديب نوبل ورقيا وصوتيا بشكل حصري، وإلكترونيا بشكل غير حصري، إذ تتشارك مع دار مؤسسة هنداوي الثقافية في الحقوق الإلكترونية.