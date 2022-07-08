تشييع جثامين 3 أبناء عمومة بسوهاج لقوا مصرعهم في حادث مروري

شيع المئات من أبناء قرية الصوامعة غرب بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، جثامين ثلاثة شباب أبناء عمومة، وذلك وسط حالة من الحزن والبكاء، لتنقلب فرحة العيد بالقرية إلى حداد عقب مصرع وإصابة 7 شباب أبناء عمومة، لقى 3 منهم مصرعهم وأصيب 4 آخرين بحادث سير، بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة الفيوم.

تفاصيل الحادث

وانقلبت سيارة «ميكروباص» قادمة من محافظة الإسكندرية تقل السبع شباب وآخرين قامين من محل عملهم وإقامتهم بمحافظة الإسكندرية، لقضاء أجازة عيد الأضحى مع ذويهم بقرية الصوامعة غرب بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، ولكن لم تتحقق آمالهم تلك حيث اختلت عجلة القيادة بيد سائق السيارة الميكروباص لتنقلب بهم ويلقى ثلاثة مصرعهم ويتم نقلهم لمشرحة مستشفى الفيوم المركزي بينما أصيب 4 وتم نقلهم لمستشفى الفيوم العام لإسعافهم.

تفاصيل الإخطار الأمني

وشهد الطريق الصحراوى الشرقي بمحافظة الفيوم، وقوع حادث سير صباح اليوم.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث ليتبين إنقلاب سيارة ميكروباص ووفاة 3 أشخاص بالحادث، وهم: يوسف ش، ومحمد ر، وخميس م، وإصابة كل من أدهم إ، خالد م، محمد ح وهشام ع، وتبين أن جميعهم أبناء عمومة من قرية الصوامعة غرب بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

استلام جثث الضحايا

وجرى إبلاغ ذوي الضحايا والمصابين، كما تحرر محضر بالواقعة، وجرى رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.