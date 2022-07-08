قصف أوكراني على كيروفسكي.. وموسكو تدمر نقاط انتشار بالقرب من أرتيموفسك

قصفت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، منطقة كيروفسكي بمدينة «دونيتسك» جنوب شرقي البلاد، فيما دمرت قوات موسكو الجوية، أمس الخميس، نقاط انتشار مؤقتة ومستودعات للذخيرة بالقرب من مدينة «أرتيموفسك» بـ«دونيتسك».

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى وجود نحو 350 فردًا أوكرانيا و20 وحدة من المركبات القتالية المدرعة في المواقع المدمرة، مضيفة أنّ إجمالي خسائر اللواء الآلي رقم 24، بلغ نحو 2500 فرد، وفقد لواء الهجوم الأوكراني 79 المحمول جوًا أكثر من 80% من أفراده.

من جانبها، حثّت السلطات الأوكرانية، كندا على عدم تسليم توربين لشركة «جازبروم» الروسية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية. وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، بدأ اجتماعات مجموعة الـ 20 في «بالي» الإندونيسية بمشاركة وزراء خارجية دول المجموعة، ومن بينهم وير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الورسي سيرجي لافروف.

إندونيسيا: نظام متعدد الأقطاب هو الحل للتحديات العالمية

بدورها، قالت وزيرة خارجية إندونيسيا، ريتنو مارسوديفي الكملة الافتتاحية، إن نظام متعدد الأقطاب هو الحل للتحديات العالمية، مضيفة أن العمل على إنهاء الحرب بأسرع ما يمكن يعد مسؤولية الجميع. وطالبت إندونيسيا، بوقف الحرب «الروسية الأوكرانية».

وقال سفير موسكو لدى سويسرا سيرجي جارمونين، إن بلاده تعارض بشدة أي مصادرة لأي أصول روسية، أو استخدام هذه الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا، مضيفا عبر قناة «روسيا 24» التلفزيونية، أن سيكون هذا سرقة.

وأوضح جارمونين، أنّ لـ سويسرا موقفا سليما من القضية، وأشار الديبلوماسي الروسي إلى أن موسكو أولت اهتماما وتقييما إيجابيا لبيان رئيس ووزير خارجية سويسرا، إجناسيو كاسيس، بأن الحق في الملكية حق من حقوق الإنسان، وأنه ضروري لضمان حماية المواطنين أمام الدولة.

البرازيل: لا نتبع مجموعة الـ7 حول وضع قيود على شراء نفط روسيا

وأعلنت السلطات البرازيلية، أنها لن تدعم مبادرة دول مجموعة السبع، التي تتكون من «الولايات المتحدة الأمريكية - المملكة المتحدة - اليابان - كندا - فرنسا - ألمانيا - إيطاليا» لوضع قيود على سعر شراء النفط الروسي، وأوضحت وزارة الخارجية البرازيلية؛ لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، أن بلادها ليست جزءا من المجموعة، وأضافت الوزارة البرازيلية، أنها لا تتبع لقراراتها.

بدورها، قالت الولايات المتحدة الأمريكية، إن ذكر «بكين» في المفهوم الاستراتيجي لحلف شمال الأطلسي «الناتو» لا يعني أن الحلف سيكثف أنشطته في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وكان «الناتو»، قال في وقت سابق، إن الصين تسعى لتقويض النظام الدولي القائم على القواعد.