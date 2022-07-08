سيارات مياه مجهزة لخدمة المواطنين خلال أيام العيد.. اعرف الأماكن والمواعيد

أكّدت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات الدفع بعدد من سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالمراكز والمدن الواقعة في نطاق عملها أثناء عطلة عيد الأضحى المبارك بهدف تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

توفير خدمات الشركة وشحن كروت المياه للمواطن

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم، تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة في بعض الأماكن بالأحياء والمراكز الواقعة بنطاق عملها أثناء عطلة عيد الأضحى المبارك للتيسير على المواطنين ولتوفير خدمات الشركة وشحن كروت المياه للمواطن في العطلات الرسمية.

موعد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة️

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» موعد وأماكن تواجد 3 سيارات خدمة العملاء المتنقلة️ بالمراكز والأحياء الواقعة في نطاق عملها أثناء عطلة عيد الأضحى المبارك كالآتي:

* موعد تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة️ بـ«شرق» أمام رافع محمد نجيب سيدي بشر من 9 صباحًا حتى 8 مساءًـ وللتواصل من خلال رقم تليفون موبايل 01275918005.

* موعد تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة️ بسيارة «وسط» بتعاونيات سموحة بجوار مول زهران من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، وللتواصل من خلال رقم تليفون موبايل 01275918001.

* موعد تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة️ بـ«سيارة غرب» أمام فرع العجمي بمنطقة البيطاش من 10 صباحًا حتى 3 عصرًا 01275918003.

5 خدمات تقدمها السيارات المتنقلة لخدمة المواطنين

وقالت الشركة إنَّ سيارات خدمة العملاء المتنقلة مجهزة بأحدث التكنولوجيا لتقديم 5 خدمات للمواطنين هي: «تعاقد على إدخال العدادات، واستقبال شكاوى، وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع، والاستعلام عن الفواتير، وسداد الفواتير».