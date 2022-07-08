إصابة 7 أشخاص في تصادم 3 سيارات على طريق مصر إسكندرية بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، في حادث تصادم بين 3 سيارات بالكيلو 80 على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي في نطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، اليوم.

ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم في البحيرة

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون، باستقبال المستشفى 7 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، و«تومناية» على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، في نطاق المركز ذاته، وأجريت الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، تبين إصابة محمد عبد الحليم راشد 62 سنة، مقيم أسيوط، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ورأفت محمد سيد، 17 سنة، مصاب باشتباه نزيف في البطن واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد عبد السيد محمود، 30 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بأنحاء، وحمادة نفادي أبو جوج، 27 سنة، مصاب بكدمات متفرقة وكسر في الساق اليمنى، ورجب شحاتة عبدالعزيز، 25 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، وإسماعيل عبدالرحمن حسن 14 سنة، وعلي إبراهيم محمد، 43 سنة، مصاب باشتباه نزيف في البطن واشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم يقيمون أسيوط.

ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام؛ لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.