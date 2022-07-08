الزراعة: مجازرنا لا تذبح أي أضحية مريضة والخط الساخن يعمل طوال 24 ساعة

قال الدكتور طارق عبدالمنعم، مدير الإدارة العامة للمجازر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الوزارة تبدأ استعداداتها لعيد الأضحى المبارك بعد رمضان مباشرة، حيث تصدر خطابات دورية للمديريات كلها بتوفير المجازر ومراجعة النواقص مثل مواتير المياه والصرف الصحي والإضاءة والاختام والمادة السرية تحسبا للموسم.

الكشف الظاهري على الأضاحي قبل الداخلي

وأضاف خلال لقاء مع مراسل قناة dmc بنشرة الأخبار: «الشكل الطبيعي للحوم معروف، إذ أن لونها أحمر وردي، أما اللحوم القاتمة فقد تكون فيها مشكلة، لكن في المجازر يتم الكشف الظاهري قبل الداخلي، فلن تكون الذبيحة محمومة أو مريضة وبالتالي فإنها ستكون خالية من الموانع الشرعية، ولن تكون مصابة بالسل أو الصفراء أو أي مرض خطير آخر».

وتابع، أن اللحوم حسب المنشأ ومن ثم فإن طبيعتها تكون مختلفة، فاللحوم التي تتغذى على حديد عالي في التربة تكون لحومها مسودة، مشددًا على أن الخط الساخن يعمل على مدار الساعة طيلة الأيام الأربعة لعيد الأضحى المبارك.

وتحتفل مصر والعالم الإسلامي بوقفة عيد الأضحى المبارك الموافق الثامن من يوليو، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى غدا السبت الموافق 9 يوليو 2022.

إجراءات في محافظة الجيزة

واتخذت محافظة الجيزة، بقيادة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عددًا من الإجراءات العاجلة نشرتها الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استعدادًا لموسم عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين لكي يمر العيد دون أي معوقات.

ومن بين الإجراءات، التزام جامعي ونقل وحفظ جلود الأضاحي خلال فترة العيد، بالحصول على تصريح رسمي، من الجهات المختصة بمديرية الطب البيطري التابعة لمحافظة الجيزة، وذلك نظير مبلغ مالي 1000 جنيه لكل تصريح، خاصة بعربات نقل وجمع جلود الأضاحي، مؤكدة أنه في حالة تجاهل الحصول على الترخيص، توقع عدة عقوبات، وهي كالتالي: